İstanbul'da olası depreme ilişkin hazırlıkların sürdüğünü anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul her anında, her saniyesinde çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz. Tekrar ifade edeyim bu topyekun bir mücadeledir. Topyekun mücadele kısmında ne yazık ki halen birlikte hareket edebilme kabiliyetini elde edebilmiş değiliz. Deprem bu ülkenin beka sorunudur. Özellikle İstanbul için böylesi bir ortamda amasız, fakatsız her şeyi bir kenara koyup bir masada her türlü kabiliyetiyle, yeteneğiyle bütün kurumların bir araya gelip, iş üretmesi gerekir. Henüz o refleksi, o kabiliyeti elde edemedik."