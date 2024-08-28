İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi destekleri ve İstanbul depremi açıklaması
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, birlik olarak depremden etkilenen 11 şehre yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 89 araç desteği sağlayacaklarını belirterek, ayrıca bölgeye 6 bin çöp konteyneri de dağıtılacağını bildirdi. Deprem bölgesine desteklerin devam edeceğini belirten İmamoğlu, deprem bölgesindeki belediyelere ve halka katkı sağlayabilmek için kardeş belediyecilik sistemini de hayata geçireceklerini söyledi. Başkan İmamoğlu, "İstanbul her anında, her saniyesinde çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz. Tekrar ifade edeyim bu topyekun bir mücadeledir. Topyekun mücadele kısmında ne yazık ki halen birlikte hareket edebilme kabiliyetini elde edebilmiş değiliz" dedi
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı için geldiği Adıyaman'da Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.
Daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu, gazetecilere, TBB'nin encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduklarını hatırlattı. Depremlerden etkilenen 11 il için destek paketini toplantı sonrası açıklayacaklarını aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye Belediyeler Birliği olarak son yaptığımız encümen toplantımızda encümen üyelerimizle beraber bir sonraki toplantımızı deprem bölgesinde yapmaya karar verdik. Türkiye Belediyeler Birliğinin ilk büyük destek paketini de deprem bölgesinde yara almış ve büyük mücadele veren belediyelerimize açıklayalım diye ortak karar almıştık. Bugün o karar karşılığında Adıyaman'dayız ve bütün encümen üyelerimizle birlikte toplantımızı yapacağız. Toplantıda deprem bölgesine dair düşüncelerimizi ve burada o günden bugüne yürüyen süreçle ilgili önerilerimizi ve geleceğe dair önerilerimizi, duygularımızı paylaşacağız."
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük kayıplar verildiğini dile getiren İmamoğlu, "Tabii acı bir deprem yaşadık. Bu depremi sadece biz yaşamıyoruz, dünyaya baktığımızda birçok şehri depremle yüzleşen ülkeleri görebiliriz. Ama üzülerek ifade edelim ki bu konuda en kötü sınav veren ülke biziz. Bu çağda, devirde depremin insanlarımızı tabiri caizse tümden yok eden bir afet ötesi duruma dönüşmesinin altyapısını kuran bizleriz" diye konuştu.
Yeni nesil gençlerin bu tür afetleri yaşamaması için sağlam adımlar atılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti: "Gerçekten başımızı öne eğerek yürümeliyiz. Biz eğer 2023 yılında, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve uyandıran 1999'daki Gölcük depreminden daha acı bir insan kaybıyla karşılaşmak utanç vericidir. Bütün bu sürecin sorumluluğunu elbette ki yöneticilerin, önde duran sorumluluklarını ele alarak, konuşarak yeni neslin depremle bu şekilde yüzleşmemesini sağlamak adına adımlar atmalıyız."
İmamoğlu, yapılacak toplantının depremlerden etkilenen 11 ilin kalkınması için gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Bugün buradayız ve konuşacağımız her kelime, her cümle, bu bilinçle kurulacaktır. Tabii Adıyaman'dan 11 şehrimize bir bakış oluşturacağız. Türkiye'mizin bütün belediyeleri, bütün yerel yönetimleri olarak güçlü bir dayanışmayla bu bölgedeki bütün yerel yöneticilerin ve belediye başkanlarımızın yanındayız. Onların güçlü olmasını istiyoruz, onların bir an önce bu güzide şehirlerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da olası depreme ilişkin hazırlıkların sürdüğünü anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul her anında, her saniyesinde çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz. Tekrar ifade edeyim bu topyekun bir mücadeledir. Topyekun mücadele kısmında ne yazık ki halen birlikte hareket edebilme kabiliyetini elde edebilmiş değiliz. Deprem bu ülkenin beka sorunudur. Özellikle İstanbul için böylesi bir ortamda amasız, fakatsız her şeyi bir kenara koyup bir masada her türlü kabiliyetiyle, yeteneğiyle bütün kurumların bir araya gelip, iş üretmesi gerekir. Henüz o refleksi, o kabiliyeti elde edemedik."
Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verilecek destekler için şimdiden teşekkür ettiklerini ifade etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra encümen toplantısı için kentteki bir otele geçti.
TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki TBB heyetiyle Adıyaman'daki bir otelde basına kapalı gerçekleştirdiği encümen toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden 11 ilin etkilendiğini ifade etti.
Adıyaman'ın da ciddi şekilde etkilendiği depremlerden tüm Türkiye'nin dersler çıkarması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu: "2023 Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi, ne yazık ki 11 ilimizi derinden etkilemiştir. Büyük depremde Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkıldı ve 8 bin 387 vatandaşımız hayatını kaybetti. Felaketleri iyi anlamak ve iyi analiz etmek gerekir. Felaketlerden ders çıkartmamız gerekir. Şubat depremlerinde Adıyaman'daki 107 bin 242 meskenin 56 bin 256'sı yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi. Bu kentlerimizi yeniden yapılandırmak için hep beraber üzerine titizlikle düşünmemiz gerekiyor."
Adıyaman'ın nüfusa göre depremlerden en çok etkilenen ikinci şehir olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için çıkartılan 6306 sayılı kanun, Adıyaman gibi riskli şehirlerimizi dönüştürmek konusunda ne yazık ki arzulanan hedefe ulaşmamıştır. Adıyaman nüfus oranına göre depremden en fazla etkilenen 2'inci şehrimiz olmasına rağmen depremden sonra ne yazık ki kendisini yalnız hisseden şehirlerimizden birisi. Türkiye Belediyeler Birliği olarak hem Adıyaman'ın hem diğer deprem şehirlerinin yanında olmayı ve çözüm arayışlarına katkı sunmayı hedef edindik" dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği olarak depremden etkilenen illere destek sunacaklarını aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti: "Elimizden gelen tüm güçle deprem bölgelerine düzenli olarak destekler sunacağız. Türkiye Belediyeler Birliği encümeni olarak depremden etkilenen il, ilçe, büyükşehir, belde belediyelerine yönelik araç ve çöp konteyneri sunulmasına, elimizdeki imkanlar doğrultusunda karar verdik. Depremden etkilenen 11 şehrimize yaklaşık 500 milyon lira değerinde, 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdik. Türkiye Belediyeler Birliği olarak sadece Adıyaman'a 17 araç desteğimizle bugün bu şehir merkezimizde olduğumuzun da altını çizeyim. Deprem bölgesi için bütçemizle aldığımız 6 bin çöp konteynerini de bölgeye dağıtacağız, bunun 500 tanesinin de Adıyaman merkeze teslim edileceğini de ilave etmek isterim."
Deprem bölgesine desteklerin devam edeceğini belirten İmamoğlu, verilecek desteklerin dağıtımı noktasında birçok kıstası dikkate alarak adaletli davrandıklarını, bu kapsamda bundan sonraki süreçte de birliğin vereceği her desteği, hibesi veya katkıyı arşive dönüştürecek bir altyapıyı da hazırlayarak hesap verebilirliği ve şeffaflığı hayata geçirdiklerini vurguladı.
İmamoğlu, deprem bölgesindeki belediyelere ve halka katkı sağlayabilmek için kardeş belediyecilik sistemini de hayata geçireceklerini anlatarak, "11 şehrimizdeki bütün belediyeler incelenecek ve burada görülecek büyük kayıplar veya sıkıntı yaşanmış ilçelerin kardeş şehirler ve belediyeler elde etmesini sağlayacağız. Her belediyemizin 'Ben de bir şey yapmalıyım' duygusunu geliştirerek kardeş belediyecilikle ilgili Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir kampanya başlatacağız. Bir anlamda belediyeler arasında köprü olacağız" ifadelerini kullandı.