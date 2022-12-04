İmamoğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ve "taksi" sorularına yanıt 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda İBB Yayınlarının stantlarını ziyaret etti. AA'nın haberine göre, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleyişe katılan Ekrem İmamoğlu, fuarın erken saatlerden itibaren kalabalık olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Bu yaz sonu ve sonbahara giriş döneminde kitap okuma konusunda sağlam bir dönem geçirdiğini dile getiren İmamoğlu, "İstanbul'da uğradığım 5-6 kitapçı var. Kitap almayı seviyorum. O konuda arsızım. Hepsini okuyamıyorum ama eşim bu konuda çok marifetli" diye konuştu.

"100'ÜN ÜZERİNDE YERDE TARİHİ CANLANDIRIYORUZ" Pandemi sürecinin kültür sanat etkinlikleri konusunda kendilerinden 2 yılı çaldığını, buna rağmen sonrasında hızlı şekilde yol aldıklarına inandığını belirten İmamoğlu, "İstanbul'da 50 kütüphanemiz oldu. Her yönüyle etkin bir İstanbul için çalışıyoruz. Haliç Tersanesi'nin büyük bir bölümünü sanata, kültüre ve müzelere ayırıyoruz. İstanbul'da 100'ün üzerinde yerde tarihi canlandırıyoruz. Yok olan tarihi kısımları canlandırıyoruz." ifadelerini kullandı. İmamoğlu, İstanbul'da metro ağının Londra'dakinin 3'te 1'i kadar olduğunu, buna rağmen Londra nüfusu kadar günlük yolcu taşıdıklarına dikkati çekerek, kentteki ulaşım projeleri ve metrolarla ilgili bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA İLİŞKİN SORU Bir vatandaşın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, "Belediye başkanı olduğumda bir yazarla söyleşi gerçekleştirmiştik. Burada benzer bir soru üzerine 'Allah bilir' demiştim. 'Allah bilir' cevabını verdiğimde demek ki düşünüyor falan denmişti. 'Allah bilir' demiştim. Dolayısıyla Allah bilir." dedi. Bir öğrenci, Büyükçekmece'de oturduğu için Sarıyer'deki üniversitesi için İBB yurtlarına kabul edilmediğini, her gün gidiş dönüşün kendisi için ciddi bir sorun olduğunu aktararak, İstanbul'da yaşayanların da İBB yurtlarına kabul edilmesi konusunda bir çalışmalarının olup olmadığını Ekrem İmamoğlu'na sordu. İmamoğlu, İstanbul'da yurtların büyük bir problem olduğunu, kentte ikamet edip okulu çok uzak mesafede olanlar konusunda bazı kontenjanlar düşündüklerini bildirdi.