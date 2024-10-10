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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu'ndan Gülşah Durbay'a destek | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'ndan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek

        46'ncısı düzenlenecek İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı dikkat çeken bir buluşmaya da sahne oldu. Programın sonunda İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde iftiraya uğradığını belirten ve kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı kürsüye davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:09
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        İmamoğlu'ndan Durbay'a destek
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        46'ncısı yapılacak İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi. Sosyal medyada yayınladığı video ile hakkındaki iddiaları yalanlayan ve atılan iftiraları yargıya taşıyacağını belirten Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay da toplantıyı takip etti.

        Toplantının sonunda konuşmacılar fotoğraf çekilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Durbay'ı da kürsüye davet etti. İmamoğlu, konuşması sırasında da selamladığı Durbay'a bir de jest yaptı. Protokol maratonun sembolik göğüs numaralarını gösterirken İmamoğlu İstanbul’un plaka kodu olan 34 numarasının yazıldığı kağıdı tuttu. İmamoğlu, Durbay'a Manisa'nın plaka kodu olan 45'i eliyle yazdığı kağıdı takdim etti. İki isim diğer katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        CHP lideri Özgür Özel ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaların ardından bir video yayınlayan ve iftiraya uğradığını belirten Durbay, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Durbay ile ilgili iddialara tepki olarak CHP’nin 81 il başkanı da ortak açıklama yapmıştı. CHP lideri Özel de "Evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdırdılar" demişti. Özel, "Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup, kendine makam üreten o sahtekarlar... Alnınızı karışlamazsam namerdim" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

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