46'ncısı yapılacak İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi. Sosyal medyada yayınladığı video ile hakkındaki iddiaları yalanlayan ve atılan iftiraları yargıya taşıyacağını belirten Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay da toplantıyı takip etti.

Toplantının sonunda konuşmacılar fotoğraf çekilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Durbay'ı da kürsüye davet etti. İmamoğlu, konuşması sırasında da selamladığı Durbay'a bir de jest yaptı. Protokol maratonun sembolik göğüs numaralarını gösterirken İmamoğlu İstanbul’un plaka kodu olan 34 numarasının yazıldığı kağıdı tuttu. İmamoğlu, Durbay'a Manisa'nın plaka kodu olan 45'i eliyle yazdığı kağıdı takdim etti. İki isim diğer katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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