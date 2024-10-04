"Planlı bir iftiraya maruz kaldım"

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iftiraya uğradığını belirterek iddiayı dile getiren 100'lerce kişiyi mahkemeye verdiğini kaydetti.

CHP lideri Özgür Özel ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaların ardından bir video yayınlayan Durbay, iftiraya uğradığını kayderek kolon kanseri olduğunu açıkladı. Durbay, "Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim" dedi.

Durbay, paylaşımına şöyle devam etti: "Değerli Manisalı hemşehrilerim, 2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Doçent Doktor Tayfun Bişgin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü, gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatın, gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benimle ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi."

REKLAM

Bu açıklama kentim, ailem, partim ve vicdan sahibi tüm insanlar için. pic.twitter.com/xaulyJmqwJ — Gülşah Durbay (@GulsahDurbay) October 4, 2024

"Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla, son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım. Teşhis sonrası, tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmeler bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum risk olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim."

CHP lideri Özel de, Durbay'ın paylaşımını kendi hesabından yeniden yayınladı

İddiaların iftira olduğunu söyleyen Durbay, şunları kaydetti: "Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle, apar topar İstanbul’a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim. Ameliyat olduğum gündem bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, dünden beri 100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi."