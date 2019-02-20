Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsranbul’un trafik sorununa dair ulaşım çözümlerini açıkladı.

TEM'E MEGABÜS PROJESİ

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, İstanbul’un dünyanın trafiği en sıkışık 2. şehri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, önceliğinin metro olduğunu söyledi. Metro projeleri dışında Megakent için Megabüs projesini hayata geçireceğini belirten Ekrem İmamoğlu, “2024’e kadar raylı sistem hedefimiz 630 km. Toplam 20 km. füni hatla deniz ve Kara ulaşımının bağlantısını güçlendireceğiz. TEM üzerindeki Megabüs’e bağlanacak hatlarla ulaşımda bütünlük sağlayacağız" dedi.

İmamoğlu'nun 2029 yılına kadar olacak raylı sistem ağ haritası şöyle:

'METROBÜS YENİLECEK, TERSTEN GİTMEYECEK"

Metrobüs ile ilgili projelerine de değinen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: “Metrobüs hattı baştan sona yenilenecek. Zaten mevcut metrobüslerin 10 yıllık işletme süreleri tamamlandı. Yeni nesil yerli ve çevreci metrobüslerle yolcu kapasitesi 2 katına çıkacak. Metrobüs tersten gitmeyecek, böylece kazalar azalacak."

"KİMSE SOKAĞINDA İSPARK PARASI ÖDEMEYECEK"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, ulaşım çözümleriyle ilgili açıklamalarının yanında İstanbullulara park ve ulaşım ücretlerine ilişkin de vaatlerde bulundu. İşte İmamoğlu'nun o vaatlerinden satır başları:

"-İlk işim İBB bünyesinde Özel Taşımacılar ve Odalar Müdürlüğü kurmak. Servisçilerin seslerine kulak vereceğim. Tahdit olmayacak.

- Kentin iki yakasına 2 yeni otogar

- Kimse kendi mahallesinde, sokağında İSPARK parası ödemeyecek.

- Ulaşım ucuzlayacak

- Ücretsiz toplu taşıma yaşı 6’dan 12’ye çıkacak.

- Doğum yapan kadına çocuğu 4 yaşına kadar bedava ulaşım.

- Öğrenci, aylık İstanbul kartı 50 liraya düşecek.

- 25 yaşın altındaki tüm gençler ‘genç kart’la yüzde 40 indirim.

- Tüm toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz olacak.

- 25 yaşın altındaki tüm gençler ‘genç kart’la yüzde 40 indirim.

- Tüm bayramlarda, milli bayramlarda da ulaşım ücretsiz.

- Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar.