İmamoğlu'nun koltuğuna Ali Selim geçti

İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık makam odasında İmamoğlu, Ali Selim Metli ile okul arkadaşları Melike Eslem Mungan, Miraç Kartal Akdağ, Eylül Avcı, Hira Nur Kökcür ve Sinan Koç, okul müdürü Mücahit Çatal ve görevli öğretmen Işıl Köktürk'ü kabul etti.

Ziyarette İmamoğlu, makam koltuğunu temsili olarak Metliye devretti. Koltuğa geçen Metli, okulda öğrencilerin çantalarını koyabilecekleri dolaplar ile yemekhane yapılmasını istedi.

İmamoğlu da okullara destek olma gayretinde bir kurum olduklarını, gittikleri her okulda mutlaka bu duruma bakacaklarını ve yerine getirmeyi de kendilerine sorumluluk olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Fotoğraf: AA Arnavutköy'deki Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali İmamoğlu, daha sonra Arnavutköydeki Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivaline katıldı. REKLAM Vatandaşlarla selamlaşan ve fotoğraf çektiren İmamoğlu, yaptığı konuşmada, 23 Nisanda çocuklarla bir arada olmak ve eğlencelerine eşlik etmek için festivalde olduğunu söyledi.