İmamoğlu’ndan meclis üyeleriyle ilk toplantı

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye meclis üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.



Maltepe ilçesinden seçilerek İBB Meclis üyesi olan CHP'li Nuray Çepni, Başkan İmamoğlu'nu, konuşması öncesi sarılarak kutladı.

Basına açık bölümde meclis üyelerini adeta uyaran İmamoğlu, önerilere ve uyarılara rağmen kişisel hedefleri, beklentileri ve egoları için çalışacak kişilerin kendi yol haritasında ve partisinde yer almayacağını söyledi. Uyarısında özetle İmamoğlu şöyle dedi:

“Burada her arkadaşımızın çok önemli mesuliyetleri var. Bu süreç, 'Ben ne yapabilirim? Nasıl katkı sunabilirim. Bir arkadaşımın hatasını nasıl telafi edebilirim?' anlayışıdır. Burada kişisel ego, hedefler, tavizler ya da beklentilerin sona erdiği bir andan bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz yol haritasına uymayanların çok net ifade ediyorum ki, ne partimizin ne de benim bu yol haritamdaki yol arkadaşım olması mümkün değil. Bunun çok önemli ve değerli bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Sokaktaki beklentilerin sadece söylemden ibaret olmamasını diliyorum. Zira bunun takipçisi olacağıma dair mücadelesini verdiğime dair, 16 milyon karşısında defalarca söz verdim. Hak yemem, hakkımı yedirtmem.”