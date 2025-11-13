İmamoğlu’nun ikinci hesabına da erişim engeli ve soruşturma Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" isimli X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi" gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Savcılık söz konusu hesapla ilgili soruşturma başlattı. Mayıs 2025'te de İmamoğlu'nun kişisel X hesabına da erişim engeli getirilmişti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

ABONE OL