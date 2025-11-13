Habertürk
        İmamoğlu'nun ikinci hesabına da erişim engeli ve soruşturma | Son dakika haberleri

        İmamoğlu’nun ikinci hesabına da erişim engeli ve soruşturma

        Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" isimli X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi" gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Savcılık söz konusu hesapla ilgili soruşturma başlattı. Mayıs 2025'te de İmamoğlu'nun kişisel X hesabına da erişim engeli getirilmişti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 13.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:56
        İkinci hesabına da erişim engeli ve soruşturma
        İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullanılan “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” adlı X hesabı, Türkiye’den erişime engellendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Erişim engeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında alındı. Savcılık, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” ve “Etkili Haber” hesabı üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığı gerekçesiyle “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliği’nden hesabın erişeme engellenmesi talep edildi.

        İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, “milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi” gerekçesiyle talebi kabul ederek söz konusu hesaplara erişim engeli getirilmesi kararı aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazılan müzekkere işleme alındı ve hesaba erişim engeli getirildi.

        KİŞİSEL HESABI DA KAPATILMIŞTI

        Mayıs 2025’te de İmamoğlu’nun kişisel X hesabı @ekrem_imamoglu, “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’den erişime kapatılmıştı.

        Fotoğraf: AA

