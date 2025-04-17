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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IMF Başkanı Georgieva, büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların olacağına işaret etti - İş-Yaşam Haberleri

        IMF Başkanı Georgieva, büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların olacağına işaret etti

        Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, gelecek hafta yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki yeni ekonomik büyüme tahminlerinde önemli aşağı yönlü revizyonlar olacağını ancak resesyon öngörülmediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:37
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        IMF: Enflasyon tahminlerinde artışlar görülecek
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        Georgieva, 21-26 Nisan'da düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi "Daha Dengeli ve Daha Dirençli Bir Dünya Ekonomisine Doğru" başlıklı bir konuşma yaptı.

        Konuşmasında küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Georgieva, dünya ekonomisinin dayanıklılığının küresel ticaret sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla tekrar sınandığını aktardı.

        Georgieva, "Finansal piyasalarda dalgalanma arttı. Ticaret politikalarındaki belirsizlik kelimenin tam anlamıyla zirve yaptı." dedi.

        Ticaret gerilimleri tırmandıkça küresel hisse senedi fiyatlarının düştüğünü belirten Georgieva, bunun, ani ve kapsamlı değişimlerin yaşandığı bir dünyada yaşandığına dair bir hatırlatma olduğunu ifade etti.

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        "TİCARİ DENGESİZLİKLER TİCARİ GERİLİMLERİ KÖRÜKLÜYOR"

        Ticaret gerilimlerini "uzun süredir fokurdayan bir tencerenin artık taşmasına" benzeten Georgieva, görülen şeyin büyük ölçüde güven erozyonunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

        Georgieva, "Ticaretteki bozulmalar, tarife ve tarife dışı engeller, eşit bir oyun alanı sunmakta başarısız olduğu düşünülen çok taraflı bir sisteme ilişkin olumsuz algıları besledi." diye konuştu.

        Tarife dışı engellerin yükselme eğiliminde olduğuna işaret eden Georgieva, şunları kaydetti:

        "Ticari dengesizlikler ticari gerilimleri körüklüyor. Ardından ulusal güvenlik geliyor. Çok kutuplu bir dünyada, bir şeyin nerede üretildiği ne kadara mal olduğundan önemli olabiliyor. Ulusal güvenlik mantığı, bilgisayar çiplerinden çeliğe kadar geniş bir yelpazedeki stratejik malların yurt içinde üretilmesi gerektiğini ve bunun bedelinin ödenmeye değer olduğunu söylüyor. Kendi kendine yetme yaklaşımı yeniden canlanıyor. Tüm bu kaygılar bir araya geldiğinde, bizi sanayinin hizmet sektöründen daha fazla ilgi gördüğü, ulusal çıkarların küresel kaygıların önüne geçtiği ve iddialı eylemlerin iddialı tepkileri tetiklediği bir dünyada bıraktı."

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        Bunun sonuçlarının önemli olduğunu vurgulayan Georgieva, son zamanlardaki tüm tarife artışları, duraklamalar, tırmanmalar ve muafiyetler bir araya getirildiğinde ABD’nin etkin gümrük tarifesi oranlarının çok uzun yıllar öncesine döndüğünü aktardı.

        Georgieva, diğer ülkelerin de yanıt verdiğini ve ardından etkilerinin yayıldığını belirterek, "devler" karşı karşıya gelirken küçük ülkelerin arada kaldığını ifade etti.

        Çin, AB ve ABD'nin eylemlerinin dünyanın geri kalanını etkilediğini kaydeden Georgieva, "Daha küçük gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan piyasaların çoğu, büyümeleri için daha fazla ticarete bağımlı ve dolayısıyla daha sıkı finansal koşullar da dahil daha fazla etkilenmeye açık." dedi.

        Georgieva, düşük gelirli ülkelerin de bağışçı ülkelerin iç meselelerine yönelmesiyle yardım akışlarının azalması gibi ek bir zorlukla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

        - "Belirsizlik ne kadar uzun sürerse, maliyet de o kadar büyük olur"

        Bu gerilimlerin etkilerine değinen Georgieva, belirsizliğin maliyetli olduğunu, bir ürünün maliyetinin düzinelerce ülkedeki tarifelerden etkilenebileceğini, her biri aşağı veya yukarı yönlü hareket edebilen iki taraflı tarife oranlarının olduğu bir dünyada planlama yapmanın zorlaşacağını aktardı.

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        Georgieva, bunun sonucunda denizdeki gemilerin hangi limana gideceklerini bilemeyeceğini, yatırım kararlarının etkileneceğini, finansal piyasaların dalgalanacağını ve ihtiyati tasarrufların artacağını belirterek, "Belirsizlik ne kadar uzun sürerse, maliyet de o kadar büyük olur." diye konuştu.

        Artan ticaret engellerinin büyümeyi etkileyeceğini belirten Georgieva, korumacılığın özellikle küçük ekonomilerde uzun vadede üretkenliğe zarar verdiğini aktardı.

        "BAZI ÜLKELER İÇİN ENFLASYON TAHMİNLRİNDE ARTIŞLAR GÖRECEĞİZ"

        Georgieva, ülkelerin, tarifeler ve tarife dışı engellerle set koymalarıyla ticaretin akışının yön değiştireceğini belirterek, ticaretin devam edeceğini ancak aksamaların maliyetlere neden olacağını kaydetti.

        Bu maliyetleri gelecek hafta başında yayımlayacakları Dünya Ekonomik Görünüm raporunda sayısallaştıracaklarını aktaran Georgieva, "Raporda, yeni büyüme projeksiyonlarımız önemli indirimleri içerecek, ancak resesyon olmayacak. Ayrıca bazı ülkeler için enflasyon tahminlerinde artışlar göreceğiz." dedi.

        Georgieva, uzun süreli yüksek belirsizliğin finansal piyasa stresi riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunacaklarını belirterek, "Bu ayın başlarında, bazı önemli tahvil ve döviz piyasalarında alışılmadık hareketler gördük. Burada, artan belirsizliğe rağmen doların değer kaybettiğini ve ABD Hazine getirisi eğrilerinin 'gülümsediğini' görüyoruz, bu, görmek isteyeceğiniz türden bir gülümseme değil. Bu tür hareketler bir uyarı olarak alınmalı. Finansal koşullar kötüleşirse herkes zarar görür." diye konuştu.

        Ülkelerin ekonomik ve finansal istikrarı artırmak ve büyüme potansiyelini iyileştirmek için reformları hızlandırması gerektiğini vurgulayan Georgieva, yüksek kamu borçları nedeniyle çoğu ülkenin mali disiplin için kademeli düzenlemeler yapması gerektiğini aktardı.

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