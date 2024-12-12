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        İmralı açıklaması: İnisiyatif alacağını söyledi

        23 Ekim'de İmralı'ya giden DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Öcalan görüşmeye ilişkin, "Sorunların çözümü noktasında inisiyatif alacağını açık bir şekilde söyledi. Verdiği mesajda şartlar ve koşullardan bahsederken 'Ben bu şartlar ve koşulları kendi şahsımın koşulları için demiyorum' dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:52
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        İmralı açıklaması: İnisiyatif alacağını söyledi
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        23 Ekim'de İmralı'ya giden DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis'te görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

        Terör örgütü elebaşı ile yaptığı görüşmede Abdullah Öcalan'ın moralli, güçlü ve gündeme hakim olduğunu söyleyen Ömer Öcalan, amcasının "çözüm önerileri" olduğunu aktardı.

        Ömer Öcalan, amcasının, "Kürt - Türk ittifaklarını, Kürt ve Türklerin nasıl birlikte bu aşamaya geldiğini" değerlendirdiğini söyledi. Abdullah Öcalan'ın "Bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz" dediğini de kaydetti.

        Ömer Öcalan, amcasının yakalandığı 1999 yılındaki süreci hatırlattığını söyledi. Buna göre Abdullah Öcalan'ın, "Sorunu 2000 yılında çözülebilirdik" dediğini aktardı ve "99 yılında uçakta da söyledim. 'Kürt Türk meselesinin çözümüne hizmet yaparım' dedim. 2000 yılında da söyledim şimdi de söylüyorum. Ama işi farklı bir boyuta çektiler. 'Apo kendini kurtarmak için bunu yapıyor' dediler" ifadelerini kullandığını söyledi.

        Ömer Öcalan görüşmeye ilişkin aktardıkları şöyle: "Sorunların çözümü noktasında inisiyatif alacağını açık bir şekilde söyledi. Verdiği mesajda şartlar ve koşullardan bahsederken 'Ben bu şartlar ve koşulları kendi şahsımın koşulları için demiyorum' dedi. Ömer Öcalan, amcasının Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini de ekledi.

        Ömer Öcalan ayrıca, "Sayın Erdoğan bu sorunun çözümünde inisiyatif alır, rolünü oynarsa bu ülke bambaşka bir noktaya gider. Ortadoğu'ya barış ihraç eder, Ortadoğu'nun barış merkezi haline gelir" dedi.

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