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İnanması zor ama 'gerçek' değil

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 36 yaşındaki esnaf İsmail Kuş, evinin bir odasındaki atölyede, kil, ahşap, karton ve plastik kullanarak gerçeğini aratmayan minyatür yapılar inşa ediyor. Ortalama 5- 6 bin parçadan oluşturduğu minyatürlerde balkonda asılı halı, evlerdeki eşya ve makineler ile kapının önüne atılan çöplere kadar her detayı titizlikle işleyen Kuş, "Eserlerimi satın almak isteyen çok oluyor ama ben satmak istemiyorum. Hedefim ileride sergi açmak" dedi

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DHA
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hırdavat toptancılığı yapan lise mezunu İsmail Kuş, iş yerine gelen bir arkadaşının maket tırmık yapmak için ahşap malzeme istemesi üzerine, minyatür sanatını denemeye karar verdi.
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    DHA'nın haberine göre ilk olarak yaklaşık 300 parçadan oluşan bir köy evi yapan Kuş, daha sonraki çalışmalarında eserlerini geliştirmek istedi.
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    Evinin bir odasında oluşturduğu atölyede, kil, ahşap, karton ve plastik malzemelerle akaryakıt istasyonundan fırına, kırtasiyeden oto tamircisine, berberden umumi tuvalete kadar bir mahallede görülebilecek mekanları gerçeği aratmayan minyatürlere dönüştüren Kuş, eserlerinde günlük yaşamdaki her türlü detayı eklemeyi ihmal etmiyor.
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    Ortalama 5-6 bin parçadan oluşturduğu yaklaşık 20 minyatür yapıda balkonda asılı olan halıdan, kapının önüne atılan çöplere, yapıların içerisindeki eşya ve makinelere kadar her detayı titizlikle işleyen Kuş, eserlerini paha biçemediği ve manevi değerinin çok yüksek olduğu için satmadığını ifade etti. Kuş, eserlerini ilerde sergilemeyi hedefliyor.
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    YAPIMI 3-4 AY SÜRÜYOR

    Minyatürlerinde kullandığı binlerce parçanın tamamını kendisinin yapıp, boyadığını dile getiren Kuş, şunları kaydetti:
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    "Çalıştığım yere gelen bir arkadaşım benden ahşap çubuklar istedi ve tırmık yapacağını söyleyince kafamda şimşekler çaktı ve bende o gün bir köy evi yapmaya karar verdim. Köy eviyle bu işe başladım ve evrilerek binalara kadar geldim. Şu anda yapmaya devam ediyorum. Bir tanesinin yapımı ortalama 3-4 ay sürüyor.
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    İlk yaptığım eserler ortalama 1 hafta sürüyordu, ayrıntılar eklendikçe 4 ayı bulmaya başladı. Çalışmalarımda kullandığım bütün parçaları kendim yapıyorum, hiçbir hazır ürün kullanmıyorum. Son yaptığım makette 6 bin parça kullandım. Tuğlalar, kiremitler, kaldırım taşları ve içerisinde kullandığım eşyalar 6 bin parçayı buluyor."
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    "SATIN ALMAK İSTEYEN ÇOK OLDU, HEDEFİM MÜZE OLUŞTURMAK"

    Birçok eser ortaya koyduğunu aktaran Kuş, bu konuda herhangi bir eğitim almadığını ve görsel hafızasında kalan ürünleri yaptığını belirtti. Kuş, "Yapacağım maketin ilk önce internetten fotoğrafına bakarak aynısını şekillendirmeye çalışıyorum. Kil, ahşap, karton, plastik gibi ürünler kullanarak detayları hazırlıyorum.

     
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

    Gören eşim dostum çok beğeniyor. Satın almak isteyen çok fazla kişi oldu ama ben satmayı pek düşünmedim. Türkiye'de bunu yapabilen çok fazla kimse yok. Bu maketleri satarsam bunlar belki kaybolup gidecek, ben de bunu gelecek nesillere bırakmak amacıyla yapıyorum. İleride çalışmalarımdan bir müze oluşturmak istiyorum" diye konuştu. 
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil
  • İnanması zor ama 'gerçek' değil

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