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        Haberler Bilgi Magazin İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu mu? 26 Eylül 2024 Kanal D yayın akışı

        İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 26 Eylül Kanal D yayın akışı

        İnci Taneleri yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Her Perşembe akşamı yayınlanan İnci Taneleri 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün yayın günü olması nedeniyle ''26 Eylül Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?'' sorusu yanıt arıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:17
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        Kanal D ekranlarının BKM imzalı dizisi İnci Taneleri yeni sezon bölümleri bekleniyor. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Eylül ayının son günlerine girilirken İnci Taneleri 2. sezon tarihi hakkında araştırmalar başladı. Bu kapsamda izleyiciler ‘’26 Eylül Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

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        İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

        26 Eylül Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri bu akşam yayınlanmayacak. Dizi saatinde yeni sezon dizilerinden Güzel Aşklar Diyarı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        İnci Taneleri dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin 18. Bölümünün ekranlara geleceği tarih açıklandığında jhaberimizde yer verilecektir.

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        TANITIMI YAYINLANDI!

        İnci Taneleri yeni sezon ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekti.

        “O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi.” cümlesiyle başlayan dizinin tanıtım filminde Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş hali dikkatlerden kaçmıyor.

        Sonrasında gelen “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesi ise yeni sezona ilişkin ipuçları veriyor. Tanıtım filmi, Azem’in “Nerede kalmıştık?” sorusuyla bitiyor.

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        İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI

        Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

        Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor.

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        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.

        Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar.

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        Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

        Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

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        26 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güzel Aşklar Diyarı

        22:45 Yalan

        02:00 Güneşi Beklerken

        04:15 Poyraz Karayel

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