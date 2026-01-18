İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 3. sezon tarihi belli oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 3. sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri, İnci Taneleri yeni sezon tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı yapımın üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Böylece İnci Taneleri 3. sezon tarihi belli oldu. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan BKM imzalı dizi Ocak ayında başlayacak. Peki, İnci Taneleri 3. sezon fragmanına göre 45. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Kanal D’nin BKM imzalı dizisi İnci Taneleri’nin 3. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizi, Ocak ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu yapım, yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkileyecek. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, İnci Taneleri 3. sezon fragmanı ile 45. bölüm tarihi...
İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri 3. sezon tarihi belli oldu.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği İnci Taneleri dizisi, 29 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
İLK İPUCU SETTEN; KAYIP ARANIYOR
Yeni sezonun merak uyandıran detayı setten paylaşılan bir görselle ortaya çıktı.
Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterine ait “Kayıp Aranıyor” ilanı, üçüncü sezonda yaşanacaklara dair soru işaretlerini artırdı ve izleyicinin beklentisini yükseltti.
İNCİ TANELERİ KADROSU
İnci Taneleri’nde başrolleri Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor.
Şenol Sönmez’in yönettiği dizide dörtlüye Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan eşlik ediyor.
İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?
İnci Taneleri dizisinin 3. sezon kadrosuna yeni isimler dahil olacak. Ancak yeni sezon oyuncuları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.
İşte 44. bölüm özeti;
İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur.
Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar.
Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.
Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar.
Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır.
Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.