        Haberler Gündem Güncel İncirliova’da 6 bin dönüm pamuk tarlası zarar gördü | Son dakika haberleri

        İncirliova’da 6 bin dönüm pamuk tarlası zarar gördü

        İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hasat dönemindeki pamuk tarlalarını vurdu. Yaklaşık 6 bin dönüm arazi zarar görürken, üreticiler devlet desteği bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:31
        Ceviz büyüklüğünde dolu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde Sınırteke Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 6 bin dönüm pamuk tarlası zarar gördü.

        Kentin batı kesimlerinde dün sağanak etkili oldu. İncirliova'da sağanak ile birlikte dolu da yağınca tarım arazileri zarar gördü. Hasat döneminde yağışlar nedeniyle üretici ürününü toplayamazken, dolu pamuk kozalaklarını yere düşürdü. Çamura karışan pamuklar zarar görüp, toplanamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre 6 bin dönüm pamuk tarlası doludan etkilendi.

        İncirliova Ziraat Odası ekipleri, bölgeye gidip hasar tespit çalışmalarına başladı. Ürünleri zarar gören üreticiler, devletin destek ve yardım programlarından faydalanmayı umut ettiklerini söyledi.

        'CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI'

        İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, zararın çok büyük olduğunu belirterek, "Bölgede çok şiddetli yağış başladı, ardından dolu ve fırtına etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Sebze, pamuk, zeytin, yem bitkileri, yonca ve mısır gibi tüm ürünlerimiz zarar gördü. Çiftçimiz şu anda perişan durumda. Sınırteke Mahallemizde yaklaşık 20 bin dönüm arazi bulunuyor, bunun 6 bin dönümü bu afetten etkilendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte hasar tespit çalışmalarına başladık. Üreticilerimizin dilekçelerini alıyoruz, ekonomik boyutunu belirleyip Tarım İl Müdürlüğü ve Bakanlığımıza ileteceğiz. Devletimizden bu zararın karşılanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Pamuk üreticilerinden Nihat Erdoğdu ise 200 dekarlık arazisinin yarısının doludan zarar gördüğünü ifade ederek, "Yaklaşık 100 dekar pamuğumuzu hasat ettik, kalan 100 dekar alan fırtına ve doludan dolayı hasat edilemeyecek hale geldi. Binbir emekle yetiştirdiğimiz ürünleri toplayamadık. Afetten dolayı mağdur olduk" dedi.

        #incirliova dolu
        #haberler
        #Aydın
