Independiente - General Diaz karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Independiente, 02 Eylül 2018 Pazar günü General Diaz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Independiente 5 puanla 11. sırada, General Diaz 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Independiente son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. General Diaz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 763 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Independiente kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, General Diaz sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Independiente son haftadaki Deportivo Capiata müsabasında 3-1 kazandı.

General Diaz ise Libertad maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Independiente, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

General Diaz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. General Diaz, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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