Independiente - Nacional Asuncion rakamlar

Independiente ve Nacional Asuncion, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:50. Independiente son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nacional Asuncion, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Independiente kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nacional Asuncion kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Independiente önceki hafta Sportivo Luqueno mücadelesinde 4-1 kazandı.

Nacional Asuncion, Sol de America karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Independiente, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

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