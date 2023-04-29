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Benzin fiyatlarına indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatlarına 91 kuruşluk indirim geldi. Motorin fiyatlarına ise 47 kuruşluk indirim yapılmıştı. Peş peşe gelen indirimler sonrası gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. Öte yandan yeniden indirim veya zam gelip gelmeyeceği de en çok merak edilen rakamlar arasında yer alıyor. İşte 29 Nisan motorin ve benzin fiyatları tablosu...

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  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

    Benzin fiyatlarına yapılan 91 kuruşluk indirimin ardından motorine 0.47 kuruşluk indirim yapıldı. Peş peşe gelen indirim haberleri sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına yeniden indirime gidilmeyeceği merak ediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul alış satış fiyatları...
  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

    Küresel resesyon endişeleriyle brent petrol fiyatlarında ibre aşağı inerken akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri gelmeye başladı. 21 Nisan'da benzin fiyatlarına ise 1 lira 21 kuruş indirim yapıldı. 
  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!

    Benzin fiyatlarıyla birlikte 21 Nisan'da motorin fiyatlarına 0,91 kuruşluk indirim yapılıd. 4 gün sonra motorin fiyatlarına 25 Nisan'da 0.47 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Hemen belirtelim ki motorin ve benzin fiyatlarına yeni bir indirim veya zam bilgisi paylaşılmadı.

     
  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 MART 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,30 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.65 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL
  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.75 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL

     
  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,71 TL

    Motorin fiyatı: 20,05 TL

    LPG fiyatı: 10.45 TL
  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,73 TL

    Motorin fiyatı: 20,98 TL

    LPG fiyatı: 11,88 TL

     
  • İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatlarına 91 kuruş indirim geldi! 29 Nisan benzin ve motorin fiyatları - Güncel rakamlar

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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