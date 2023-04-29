Benzin fiyatlarına yapılan 91 kuruşluk indirimin ardından motorine 0.47 kuruşluk indirim yapıldı. Peş peşe gelen indirim haberleri sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına yeniden indirime gidilmeyeceği merak ediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul alış satış fiyatları...