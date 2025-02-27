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        Haberler Gündem Güncel İnegöl'de 550 yıllık çınar ağacı, caminin üzerine devrildi | Son dakika haberleri

        İnegöl'de 550 yıllık çınar ağacı, caminin üzerine devrildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:53
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        550 yıllık çınar ağacı, caminin üzerine devrildi
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        Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshak Paşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii’nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, henüz bilinmeyen nedenle kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi.

        DHA'nın haberine göre; caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden kopan parçalar düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede bulunan ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
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