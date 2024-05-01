Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Güverte Sokak'ta iki katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.