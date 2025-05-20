Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında araç yangını: İlk müdahaleyi polis ve sağlık görevlileri yaptı - Güncel haberler

        İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında araç yangını

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangına ilk müdahaleyi hastanede görevli polis ve sağlık ekipleri yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 01:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane otoparkında araç yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında meydana geldi.

        Otomobilin motor kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen hastanede bulunan trafik polisleri ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Polis ve sağlık ekipleri, yangın tüpleriyle araca müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Trump'tan Putin'e: Vladimir istediğinde arayabilirsin
        Trump'tan Putin'e: Vladimir istediğinde arayabilirsin
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Çin'den Grönland açıklaması
        Çin'den Grönland açıklaması
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hastane otoparkında araç yangını
        Hastane otoparkında araç yangını
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'