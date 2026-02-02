İngiliz hastanın "karanlık dünyası" Türkiye'de aydınlandı

Görme kaybı şikayetiyle ülkesinde birçok hastaneye başvuran ancak farklı teşhisler alan Edith, ameliyat için Türkiye'yi tercih etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran İngiliz hasta, burada yapılan değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Tedavi sürecine ilişkin konuşan Caroline Edith, İngiltere'de kafa karıştırıcı bilgilerle karşılaştığını belirterek, "Hastanedeki doktorlar bana ameliyat yapılırsa gözümü kaybedebileceğimi söyledi" dedi.

Bu durumun kendisini çok endişelendirdiğini aktaran Edith, "Doktorlarımdan biri burayı övdü. O yüzden Türkiye’ye gelmeye karar verdim. Sonuçtan da memnunum çünkü görebiliyorum. Renkleri, ışıkları görebiliyorum, her şey çok parlak. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"HASTAYI UZAKTAN TAKİP EDECEĞİZ"

Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer ise hastanın İngiltere’de birden fazla hastaneye başvurduğunu belirterek, "Korneasında nakil gerektiren bir problem var. Bir hastanede teşhis edilirken diğerinde edilememesi ve kendisine kafa karıştırıcı bilgiler verilmesi üzerine sıkıntılı bir süreç yaşamış. Yoğun şekilde nakil yapan bir klinik olduğumuz için bize ulaştılar" diye konuştu.