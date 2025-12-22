Habertürk
        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea, hayatını kaybetti

        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 21:39 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:25
        Hayatını kaybetti
        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea'nın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü sanatçı Rea'nın küçük bir rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede 'huzur içinde' hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

        Pankreas kanseri başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşayan sanatçı, 2016 yılında felç geçirmişti. Son yıllarda pop müzikten uzaklaşan Chris Rea, blues ağırlıklı birkaç albümü müzikseverlerle buluşturmuştu.

        Özellikle 'Driving Home for Christmas' parçasıyla tanınan; 'Fool (If You Think It’s Over)' ve 'Let’s Dance' şarkılarıyla 70'li ve 80'li yıllarda İngiltere’de çıkış yakalayan şarkıcı, 1990’lı yılların başında yayımlanan 'The Road to Hell' ve 'Auberge' adlı iki stüdyo albümü, ülkesinde müzik listelerinde bir numaraya yerleşmişti. Blues, pop, soul ve soft rock türlerini müziğinde harmanlayan Rea, kariyeri boyunca 25 albüm çıkardı ve 30 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştirdi.

        1951'de İngiltere’nin Middlesbrough kentinde dünyaya gelen Chris Rea, müziğe 21 yaşındayken başladı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        #Chris Rea
