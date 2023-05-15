Antalya'da, nefes almakta güçlük çeken İngiliz çiftin bebeği yaşamını yitirdi.
Serik ilçesinde beş yıldızlı bir otelde tatil yapan İngiliz çift, 13 Mayıs'ta kız bebekleri Elizabeth Coffey nefes almakta güçlük çekince yardım istedi.
İhbar üzerine otele sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye götürülen bebek, kurtarılamadı.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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