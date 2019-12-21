İngiliz ajanlara yargıdan cinayet izni çıktı

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İngiltere’de Soruşturma Yetkileri Mahkemesi, iç istihbarat servisi MI5 için çalışan ajan ve muhbirlerin, cinayet ve işkence gibi ağır suçlar işlemelerinin yasalara uygun olduğuna hükmetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre karar, beş üyeli mahkemede üç üyenin oyu ile kabul edildi.

İnsan hakları dernekleri, doğrudan hükümet adına çalışmayan ancak istihbarat toplama faaliyetinde bulunan ajan ve muhbirlerin, işkence yapmalarının ya da cinayet işlemelerinin, İngiliz yasalarına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Konuya ilişkin görüşünü açıklayan hükümet, MI5'in ajanlar olmadan istihbarat toplayamayacağını ve terör saldırılarını engelleyemeyeceğini vurgulayarak, ajanlara gerektiğinde suç işleme yetkisi tanınmasının gerekli olduğuna dikkati çekmişti.

Hükümetin görüşüne destek veren mahkeme kararında, "Terör vakaları, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu demokratik bir toplumda karşı karşıya kalınan en derin sorunlardan birini ortaya koyuyor” ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı karardan duydukları memnuniyeti dile getirirken davayı açan 5 insan hakları kuruluşu kararı temyize götüreceklerini açıkladı.