EURO 2020 son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya geliyor. Son Dünya Kupası'nda yarı final oynayan İngilizler, D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya ve İskoçya'yı geride bırakarak liderliği almıştı. Panzerler ise 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda Portekiz ve Macaristan'ı geride bırakarak Fransa'nın ardından tur biletini elde etti.
STAT: Wembley
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Danny Makkelie
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Kane, Sterling
TEKNİK DİREKTÖR: Garry Southgate
ALMANYA: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Werner
TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw
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