Johnson'ın zor anları gündem olmuştu! Sağlık durumu nasıl? 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın pazartesi günü İngiliz Sanayi Konfedarasyonu'nda yaptığı konuşmada yaşadığı zor anlar gündem olmuştu.

Konuşması sırasında duraklayan Johnson, bir süre önündeki kağıtları karıştırıp nereden kaldığını bulmaya çalıştı. Johnson'ın bu anları uluslararası basında da yer aldı.

"BAŞBAKAN FORMUNDA"

Johnson’ın sağlık durumunun sorulması üzerine konuşan Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, "Başbakan formunda" dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan kısa bir süre nerede kaldığını unuttu. Bugüne kadar yüzlerce konuşma yaptı. Nadiren bu insanların kaldığı yeri unutması çok da olağandışı değil" ifadeleri kullanıldı.