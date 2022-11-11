İngiltere ve Ürdün lideri Londra'da görüştü 0:00 / 0:00

AA

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, iklim değişikliği ve enerji güvenliği konuları ele alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Sunak'ın, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı'yla görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sunak'ın, İngiltere-Ürdün ilişkilerinin önemi ve tarihi ehemmiyeti göz önüne alındığında, Başbakan'ın görevine yeni başladığı bu dönemde Ürdün Kralı'yla görüşme fırsatı bulmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Görüşmede, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, iklim değişikliği ve enerji güvenliğinin yol açtığı zorluklar dahil bölgesel güvenliğin ele alındığı belirtilen açıklamada, iki liderin de Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik ortak taahhütlerini yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan Sunak ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni güneş ve rüzgar enerjisi projeleri ve sürdürülebilir altyapı geliştirme dahil ticaret ve yatırım konusunda iş birliğini derinleştirme fırsatlarını da memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün de İngiltere Kralı 3. Charles'la Buckingham Sarayı'nda bir araya gelmişti.