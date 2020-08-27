İngiltere hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bazı spor müsabakalarına deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınmasına yönelik kararının ardından, söz konusu müsabakalar belli oldu.

Futbolda, Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçına 2 bin 500 taraftar alınacak. West Ham United ile Arsenal arasında 12 Eylül'de oynanacak İngiltere Kadınlar Süper Ligi maçına da az sayıda taraftar alınmasına izin verilecek.

Harlequins ile Bath takımları arasında 5 Eylül'de oynanacak ragbi maçı ile 9 Eylül'deki St. Leger at yarışını da sınırlı sayıda taraftar tribünden takip edebilecek.

Bu organizasyonların ardından salgın sayısında yaşanacak gelişmelere göre taraftarların spor organizasyonlarını tribünden takip edip edemeyeceğine karar verilecek.