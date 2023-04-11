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İngiltere'de binlerce pratisyen hekim yüzde 35 zam talebiyle 4 günlük grev başlattı

İngiltere'de binlerce pratisyen doktor Salı sabahı dört günlük bir grev başlattı. Grev, Cumartesi sabahına kadar devam edecek. İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS) grevin hastaneler üzerindeki baskıyı artıracağını söyleyerek, halkın sağlık hizmetlerine başvururken düşünmesini istedi.

İngiltere'de binlerce pratisyen hekim yüzde 35 zam talebiyle 4 günlük grev başlattı
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de binlerce pratisyen doktor Salı sabahı dört günlük bir grev başlattı. Grev, Cumartesi sabahına kadar devam edecek. İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS) grevin hastaneler üzerindeki baskıyı artıracağını söyleyerek, halkın sağlık hizmetlerine başvururken düşünmesini istedi.

Pratisyen hekimler ücretlerinin 15 yıldır enflasyonun altında kaldığını söyleyerek yüzde 35 zam istiyorlar. Hükümet ise bunun karşılanabilir bir talep olmadığında ısrar ediyor.

4 günlük grev sağlık sisteminde binlerce randevunun ve ameliyatın iptal edilmesi anlamına gelecek. Pratisyen doktorlar grevin hiç bir alanda istisnası olmayacağını ama grev nedeniyle hayati tehlike doğarsa hastaları koruyacaklarını söylediler. NHS yönetimi ise acil servislerde personel bulunacağını açıkladı.

Neden grev noktasına gelindi?

Hükümet; pratisyen hekimlere de daha önce hemşirelere, fizyoterapistlere ve ambulans çalışanlara da getirdiği yüzde 3,5 zam oranı ile masaya geldi.

Daha yüksek bir teklif getirmeyen hükümet esasen grevin hastaları tehlikeye attığını söylüyor ve istedikleri yüzde 35'lik zammın karşılanabilir olmadığını söyleyerek ve doktorların sendikasından daha makul bir taleple gelmesini istiyor.

Pratisyen hekimleri temsil eden British Medical Association (BMA) ise son 15 yıl içinde doktorların reel maaşlarının yüzde 26 azaldığını söyleyerek hükümete gerçekçi bir teklifle gelmesi çağrısı yaptı.

Greve pratisyen hekimler arasında destek ve katılımın yüksek olacağı tahmin ediliyor. Grev oylamasında doktorların yüzde 80'e yakını oy kullanmış, yüzde 98'i greve "Evet" demişti.

Yüzde 35, yıllık enflasyonun yüzde 10 civarında olduğu ülkede, ilk bakışta çok büyük bir ücret artışı.

Fakat BMA pratisyen hekimler komisyonu eş başkanı Doktor Vivek Trivedi, sadece reel ücretlerinde yıllar içinde yapılan kesintilerin geri çevrilmesini istediklerini söyledi. Talepleri karşılanırsa bir doktorun saatte 14 sterlin yerine 19 sterlin alacağını kaydederek örnekledi.

İngiltere'de enflasyonun geçen yıldan bu yana artması ile birlikte reel ücretlerinin yıllardır gerilemekte olduğunu söyleyen demiryolu, metro, liman, havalimanı işçileri ile sağlık sektöründe, öğretmenler, ambulans çalışanları, sağlıkçılar ve hemşireler sık sık greve gidiyor.

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