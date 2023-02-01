İngiltere'de dev grev: Yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı

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Bugün İngiltere’de öğretmenler, devlet memurları, demiryolu ve otobüs görevlileri ve üniversitesi çalışanları aynı anda grevde. Yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı.

Bazı sendikalar tarihlerinde ilk defa, ya da onlarca yıldır ilk kez grev kararı aldı.

Birçok sendikanın grev hareketlerini birleştirme kararıyla bugün en az son 10 yılın en büyük ve en kapsamlı grevinin yapıldığı belirtiliyor.

Ülkede geçtiğimiz yılın özellikle yaz aylarından itibaren on binlerce işçi ücret artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığı gerekçesiyle işi bırakma eylemlerine katıldı.

İngiltere'de enflasyon geçen yıl artmış ve Kasım ayında yüzde 11 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Grevlerin en önemli nedenlerinden biri ücret artışı tekliflerinin fiyatlardaki bu dev artışın gerisinde kalması.

Mali Çalışmalar Enstitüsüne'ne göre öğretmenlerin maaşları 2010-2022 arası reel olarak ortalama yüzde 11 azaldı.

Sendikalar ise bu oranın gerçekte yüzde 23 olduğunu söylüyor.

İngiltere ve Galler'de geçen yıl öğretmenler yalnızca yüzde 5 zam aldı.

Kuzey İrlanda'da ise bu oran yüzde 3,2'ydi.

Reuters haber ajansına konuşan Ulusal Eğitim Sendikası (National Education Union) Genel Sekreteri Mary Bousted, azalan ücretlerin çok sayıda kişinin mesleği terk etmesine yol açtığını, öğretmenlerin grev yapmaktan başka çareleri olmadığını hissettiğini paylaştı.

Londra'daki bir okulun önünden konuşan Bousted, "Son 12 yılda öğretmen maaşlarında gerçekten korkunç ve uzun vadeli bir düşüş oldu" dedi ve devam etti:

"Buradaki insanların hiçbiri bugün grev yapmak istemiyor ama isteksiz bir şekilde artık yeter diyorlar ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyorlar."

Makinistler de, geçtiğimiz iki yıl yüzde 4 zam teklifi yapıldığını gerekçe göstererek grev hareketine katılanlardan.

Üniversitelerde de akademik personelin yanı sıra yöneticiler, kütüphaneciler ve teknisyenler dahil birçok çalışan işi bırakma kararı aldı.

Üniversite çalışanları Kasım'da da üç günlük grev yapmıştı.

Öte yandan bazı sektörlerdeki grevler sırasında minimum düzeyde hizmet sağlanmasını öngören yeni bir yasa tasarısı dün Avam Kamarası'nda 246’ya karşı 315 oyla kabul edildi.

Tasarı, Lordlar Kamarası’nın da onayı halinde yasalaşacak.

Aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngören yasayı protesto etmek için birçok kişinin Çarşamba günü eylem düzenlemesi bekleniyor.

Hükümet dün yaptığı açıklamada, bugün "önemli aksamalar" beklediğini belirtmişti.

İngiltere Eğitim Bakanı Gillian Keegan, kamu sektörü çalışanlarına karşı sert bir tavır sergileyerek ücret artışı taleplerine boyun eğmenin yalnızca enflasyonu körükleyeceğini söyledi.

Bugün greve katılanlar:

İngiltere ve Galler'de yaklaşık 100 bin öğretmenin ve okullardaki yardımcı personelin bugün işi bırakması bekleniyor. Grevin 26 bin okuldan 23 binini etkilemesi öngörülüyor

İskoçya'da da çok sayıda öğretmen işi bırakıyor

Birleşik Krallık çapında, 150 üniversitede binlerce kişinin grev hareketine katılması bekleniyor

Toplamda 124 bakanlık ve hükümet departmanında çalışan yaklaşık 100 bin devlet memuru da ücret ve çalışma koşulları yüzünden grevde

İngiltere'de çok sayıda makinist işi bırakıyor

Londra'da bazı otobüs şoförleri de grevde

Getty Images Devlet memurları da grevde

Grevler devam edecek

Sendikalar grevlerin bugün ile sınırlı kalmayacağını bildiriyor.

Öğretmenlerin 15 ve 16 Mart tarihlerinde de işi bırakması bekleniyor.

Makinistler bugünden sonra 3 Şubat'ta yeniden grevde olacak.

Üniversite çalışanları, Şubat ve Mart aylarında toplam 18 gün boyunca grevde olacak.

Ambülans işçileri ve hemşirelerin de Şubat ayı boyunca çeşitli günlerde greve çıkması öngörülüyor.