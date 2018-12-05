İngiltere'nin Cornwall şehrinde et yiyen bakteri sebebiyle bir köpek hayatını kaybetti. Uzmanlar, et yiyen bakterinin başka köpeklere de bulaşmış olabileceğini ve bunun bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundular.

Köpeğin et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetmesi üzerine veterinerler, ülke genelinde et yiyen bakteri salgını uyarısında bulundular. Veterinerler, köpeklerin etini kemiren yeni bir hastalık salgınının olduğunu doğruladı.

Uzmanlar, et yiyen bakterinin, köpeğe bulaştıktan sonra önce hayvanın bacağını sonra da yüzünü yemeye başladığını söyledi.

Uzmanlar, köpek sahiplerine, ıslak ya da çamurlu bir yerle temas eden köpeğin derhal yıkanması gerektiğini ve köpeğin cildinde görülen yeni yaraları asla ihmal etmeden, bir veterinere göstermek gerektiğini kaydetti.

İlk kez 1980'li yıllarda ortaya çıkan et yiyen bakteri türünün şu an için bilinen herhangi bir tedavi yöntemi ise bulunmuyor.

Yetkililer, köpek sahiplerini hastalığın belirtilerine karşı da uyardı. Yüzde ve bacaktaki ısırıkların yanı sıra köpekte uyuşukluk ve kusma da belirtiler arasında olabilir.

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