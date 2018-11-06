İngiltere'de Grenfell Tower yangınıyla, maketini yakarak dalga geçme görüntüleri tepkiye neden oldu
İngiltere'de, her yıl 5 Kasım'da ateş ve hava fişek gösterileriyle kutlama yapılan Guy Fawkes gecesinde bir grubun, 72 kişinin öldüğü Grenfell Tower yangının maketini yakarak dalga geçtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük tepkiye neden oldu.
06.11.2018 - 08:46 | Güncelleme:
İngiltere'de, her yıl 5 Kasım'da ateş ve hava fişek gösterileriyle kutlama yapılan Guy Fawkes gecesinde bir grubun, 72 kişinin öldüğü Grenfell Tower yangının maketini yakarak dalga geçtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük tepkiye neden oldu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, olayın "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.
17. yüzyılda Guy Fawkes'un parlamentoyu havaya uçurma girişiminin engellenmesi, ülkede her yıl 5 Kasım'da şenliklerle kutlanıyor.
Guy Fawkes gecesi ya da şenlik ateşi gecesi olarak adlandırılan ve artık eğlenceye dönüşmüş olan etkinlikler kapsamında ateşler yakılıyor, hava fişek gösterileri yapılıyor.
Ülkede bir grup, Pazartesi gününe denk gelen bu yılki Guy Fawkes gecesinde, başkent Londra'da geçen yıl yaşanan Grenfell Tower yangının bir maketini yakarak bunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde, maketin üzerinde ellerini açmış insanlar bulunuyor ve çevredekiler maket yanarken yangınla ilgili espriler yapıp gülüyor.
Başbakan May, olayın yarattığı tepki ardından Twitter'da yayımladığı mesajda, "Grenfell Tower'da hayatlarını kaybedenlere, onların ailelerine ve sevenlerine saygısızlık yapılması kesinlikle kabul edilemez" dedi.
Grenfell Tower inceleme ekibinde yer alan, Londra Emniyet Müdürlüğü'nden Stuart Cundy, olayın derinlemesine soruşturulacağını söyledi.
"Böylesi bir felaketle çiğ bir şekilde dalga geçmenin rezillik olduğunu" belirten Cundy, olayla ilgili bilgisi olanlara polise başvurma çağrısı yaptı.
Kampanya grubu Justice4Grenfell de (Grenfell için Adalet) videoya sert tepki gösterdi.
Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bu, açıkçası bir nefret suçu ve toplum olarak bu tür küstah nefret eylemlerine hoşgörü göstermemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.
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İngiltere'de Grenfell Tower yangınıyla, maketini yakarak dalga geçme görüntüleri tepkiye neden oldu/ingiltere-de-grenfell-tower-yanginiyla-maketini-yakarak-dalga-gecme-goruntuleri-tepkiye-neden-oldu-22086852208685
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