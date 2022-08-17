İngiltere'de işçilerin 'zihniyet ve tutumlarını' eleştiren başbakan adayı Liz Truss'a tepki: 'Yorumları incitici'

Getty Images İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayı olan ve seçilirse başbakanlık görevini de üstlenecek Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, İngiliz işçilerin "daha fazla efor göstermesi" gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi, yorumlarını "incitici" olarak nitelendirdiği Truss'ı, "İngiliz işçileri tembel olarak damgalamakla" suçladı.

İşçi Partisi'nin Çalışma ve Emeklilik Sözcüsü Jonathan Ashworth, Truss'ı eleştirerek, "Ülkenin dört yanında işçiler, başlarını sokacak bir yer bulmak, masaya yemek koymak ve ailelerine bakmak için saatlerce çalışıyorlar" dedi.

İngiliz Guardian gazetesi tarafından yayımlanan ses kaydında Truss, İngilizlerin yabancı uyrukluların sahip olduğu "beceri ve uygulamadan" yoksun olduğunu söylüyor.

Truss bu sözlerini inkar etmedi. Salı akşamı Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı etkinliğinde kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Bu ülkede ihtiyacımız olan şey, ülke genelinde daha fazla üretkenlik ve daha fazla ekonomik büyüme" dedi.

Truss'un kampanyasından bir yetkili, yorumların beş yıl öncesine ait olduğunu ve "bağlamından" koparıldığını belirterek, "İngiltere üretkenliği artırmalı" dedi.

Partinin yaklaşık 180 bin üyesi, Boris Johnson'ın yerine başbakan olacak bir sonraki liderleri için oy kullanıyor.

Üyeler, Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında tercih yapıyor.

Seçimi kazanan aday 5 Eylül'de açıklanacak.

Guardian ise Truss'un ses kaydındaki yorumları 2017-2019 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevini yürüttüğü sırada yaptığını yazdı.

Liderlik kampanyasında yurtseverlik ve vergi indirimi temasına ağırlık veren Truss, İngiltere'nin daha zenginleşmesi için çalışma kültüründe değişiklik gerektiğini vurgulamış ama insanların bu konuda pek istekli olmadığından şikayet etmişti.

İki dakikalık kayıtta Truss, İngiliz işçilerin "zihniyet ve tutumlarının", yabancı meslektaşlarına göre saat başına daha az üretim yapmalarından kısmen sorumlu olduğunu söylüyor ve onların "daha fazla efor göstermeye" ihtiyaç duyduklarını öne sürüyor

'Londra çok farklı'

Truss kayıtta şunları söylüyor:

"Esasen bunun kısmen bir zihniyet ve tutum meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet, temelde çalışma kültürü. Çin'e giderseniz, sizi temin ederim ki oldukça farklıdır...

"İngiliz çalışma kültüründe temel bir sorun var. Esasen daha zengin ve müreffeh bir ülke olacaksak bunun değişmesi gerekiyor. Ancak insanların bunu değiştirmeye o kadar da istekli olduğunu sanmıyorum."

İngiltere'deki üretkenlik farklılığına ilişkin olarak da Truss, Londra'nın ülkenin geri kalanından "çok farklı olduğunu" söylüyor. Londra yabancı işçilerin en yoğun olduğu kent.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, 2009'dan bu yana her ülkede işçi başına üretim artışının mali kriz öncesi döneme kıyasla daha yavaş olduğunu söylüyor.

OECD verileri, 2019'da İngiltere'nin G7 ülkeleri arasında çalışılan saat başına GSYH sıralamasında dördüncü sırada yer aldığını gösteriyor.

Anketlerde rakibi Rishi Sunak'ın önünde görünen Truss, ekonomik büyümeyi artırmak için vergi indirimine gideceğini belirtiyor.

Truss'un sözleri, 2012'de yayımlanan "Britannia Unchained" (Zincirlerinden Kurtulmuş Britanya) kitabında İngiliz işçilerinin "dünyanın en kötü aylakları" olarak tanımlanmasıyla ilgili tartışmalı argümanları hatırlattı.

Daha önce kendisine bu konu sorulduğunda Truss, bu ifadenin kitabın ortak yazarı ve Sunak'ı destekleyen Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'a ait olduğunu iddia etmişti.

Raab ise kitabın çok sayıdaki yazarlarının kitabın içeriği konusunda "kolektif sorumluluğu" kabul ettiklerini söylemişti.