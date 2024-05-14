Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık İngiltere'de işitme engelli bebek gen tedavisiyle duymaya başladı

        İngiltere'de işitme engelli bebek gen tedavisiyle duymaya başladı

        İngiltere'de doğuştan işitme engelli olan 18 aylık bir bebek, gen tedavisi yöntemi ile işitme cihazı olmadan duymaya başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:34 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme engelli bebek gen tedavisiyle duymaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'de tıp dünyası için çığır açıcı bir gelişme yaşandı. İşitsel nöropati rahatsızlığı nedeniyle doğuştan işitme engelli olan 18 aylık Opal Sandy, gen tedavisi ile duymaya başladı. Cambridge şehrindeki Addenbrooke’s Hastanesi’nde uygulanan tedavi kapsamında 16 dakikalık bir operasyon sırasında işitme sorununun kaynağı olan genin çalışan kopyası Opal’ın sağ kulağına enjekte edildi. Operasyonun ardından Opal’ın işitme duyusu kazandığı ve 24 hafta sonra alçak sesleri bile duyabildiği belirtildi.

        "DÜNYA ÇAPINDA BU TEDAVİYİ GÖREN İLK HASTA"

        Araştırma direktörü ve kulak cerrahı Profesör Manohar Bance yaptığı açıklamada, ilk sonuçların beklediğinden daha iyi olduğunu ifade ederek söz konusu rahatsızlık nedeniyle sağırlığı olan hastaların iyileştirilebileceğini söyledi.

        REKLAM

        Opal'ın dünya çapında bu tedaviyi gören ilk hasta olduğunu belirten Bance, “Opal'dan muhteşem sonuçlar aldık. Bu yüzden bunun potansiyel bir tedavi olabileceğini umuyoruz. İnsanlarda gerçekten fayda sağlayan bir şey görmek için çok fazla çalışma yapıldı. Çalışmalar onlarca yıl sürdü. Bu gerçekten muhteşem ve hayranlık uyandırıcı” dedi.

        Opal'ın annesi Jo Sandy, “Alkış sesini ilk kez duyması akıllara durgunluk vericiydi. Klinik ekip 24’üncü haftada onun daha yumuşak sesleri ve konuşmaları algıladığını belirttiğinde çok mutlu olduk. 'Normale yakın' işitme ifadesi kullanıldı. Herkes bu kadar muhteşem sonuçlara ulaşıldığı için çok heyecanlandı” şeklinde konuştu.

        Opal'ın babası James Sandy de tedavi sürecinde Opal'ın tüm konuşma seslerini duyabilmesini hedeflediklerini söyledi. Sandy, “Gelecekte Opal gibi diğer çocuklara ve ailelere yardımcı olacağını umduğumuz bu tür önemli bulgulara katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

        ÇOK SAYIDA ÇOCUK TEDAVİ GÖRECEK

        İşitsel nöropati, iç kulağın sesi başarılı bir şekilde tespit ettiği ancak sesin kulaktan beyne gönderilmesinde bir sorun olduğu bir işitme bozukluğu olarak biliniyor. Otoferlin adı verilen proteini üreten OTOF genindeki bir varyasyonundan kaynaklanan rahatsızlığın tedavisi için genin çalışan bir kopyası kulağa enjekte ediliyor. Hastanede yürütülen deneme çalışmaları çerçevesinde İspanya ve ABD'li işitme engelli çocuklara da benzer bir tedavi uygulanacak ve 5 yıl boyunca durumları takip edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"