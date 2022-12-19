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Haberler Dünya İngiltere'de korkunç olay: Evin bahçesinde çocuk cesedi bulundu - Dünya Haberleri
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İngiltere'de korkunç olay: Evin bahçesinde çocuk cesedi bulundu

İngiltere'nin Birmingham kentinde bir evin arka bahçesinde bir çocuğun cesedi bulundu. Polis olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'de korkunç olay: Evin bahçesinde çocuk cesedi bulundu - Dünya Haberleri
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West Midlands Polisi, bir evin bahçesinde gömülü halde bir cesedin bulunduğunu doğruladı. Yetkililer, ortaya çıkarılan insan kalıntılarının bir çocuğa ait olduğuna inanıldığını söyledi.

MSN.com'un BirminghamLive'a dayandırdığı haberde, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı ifade edildi. Polis, 2020'deki bir kayıp olayına ilişkin eve yönelik ihbar aldıklarını bunun üzerine 1 haftadır bölgede çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

Yetkililer, cesedin mevcut sakinlerle bağlantılı olmadığını söylerken, çocuğun ölümüne neden olmak ve izin vermekle suçlanan iki sanığın mahkemeye çıkarıldığını ifade etti.

40 yaşındaki Tai-zamarai Yasharahyalah'ın 9 Aralık'ta, 41 yaşındaki Naiyahmi Yasharahyalah'ın da 13 Aralık'ta Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktığı açıklanırken, iki şüphelinin de 9 Ocak 2023'te Birmingham Crown Mahkemesi'ndeki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kamu Koruma Birimi'nden Dedektif Joe Davenport "Verilen bilgilere göre hızla harekete geçtik ve tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için soruşturmalarımız devam ediyor. Bunun yerel bölge halkı için bir şok olacağını anlıyorum ama spekülasyon yapmamanızı rica ediyorum. Herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin bizimle iletişime geçmesini öneriyoruz" derken, çocuğun kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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