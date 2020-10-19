İngiltere'de Kovid-19'a karşı yapay zekalı kamera önlemi! 0:00 / 0:00

DHA

Koronavirüs salgınında rekor artış yaşayan bir çok ülkeden biri olan İngiltere'de yeni tedbiler hayata geçiyor.

İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı CCTV kameralı dönem başlatıldı. Kameraların, mağaza görevlilerine maske giymeyen müşteriler konusunda yardımcı olması için geliştirildiği ifade edildi.

KAMERAYA TAKILAN MASKESİZ MÜŞTERİ İÇERİ ALINMAYACAK

Mağaza kapılarının dışına yerleştirilen bir ekranda, otomatik olarak erişime izin vermek veya erişimi engellemek için 'yeşil' ve 'kırmızı' bir mesaj görüntüleneceği ve maske takmayan müşterilerin girişinin otomatik olarak reddedilerek kapıların kapalı kalacağı ifade edildi.

Güvenlik sistemi tedarikçisi CCTC.co.uk'tan yapılan açıklamada, teknolojinin mağaza görevlilerini 'zor' ya da 'daha kötü' müşterilerden koruyacağı ifade belirtildi.

İngiltere'de açıklanan son verilere göre koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 646'ya yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 722 bin 409'a ulaştı.