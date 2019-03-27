İngiltere'de milletvekilleri Brexit seçeneklerini oylayacak, May 'istifa baskısı altında'

İngiltere'de milletvekilleri, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinin kontrolünü ele almaları sonrası bugün farklı seçenekleri oylayacak. Daha yumuşak bir Brexit" ve ülkede ikinci Brexit referandumu yapılması da, muhtemel seçenekler arasında.

İngiltere basını, AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yapılan iki oylamada da Parlamento'dan geçiremeyen May üzerinde istifa etmesi yönündeki baskıların arttığını yazıyor.

Guardian, Telegraph ve Times gibi ülkenin önde gelen gazeteleri baş sayfalarında Brexit yanlısı bazı milletvekillerinin istifası için resmi bir tarihle gelmesi halinde May'in Brexit anlaşmasına destek vermeye hazırlandığını aktarıyor.

Parlamento'da sürecin kontrolünün milletvekillerine ilişkin önergenin 302'ye karşı 329 oyla kabul edilmesi sonrası, Başbakan Theresa May'in Brexit konusunda aldığı yenilgilere bir yenisi eklenmişti.

Önergenin kabul edildiği oylama öncesi hükümetin üç üyesi daha istifa etmiş, 30 kadar milletvekili de hükümetin aksi yöndeki çağrısına karşın önergeye destek vermişti.

Muhafazakar Parti'nin AB yanlısı milletvekilleri Heidi Allen, Sarah Wollaston ve Anna Soubry; hükümetin Brexit sürecini "korkunç bir şekilde" idare ettiğini söylemişti.

Brexit anlaşmasını yapılan iki oylamada da Parlamento'dan geçiremeyen May üzerindeki baskılar artıyor.

Guardian, bazı Brexit yanlısı milletvekillerinin May'in anlaşmasını anlaşmasız Brexit seçeneğine tercih ederek üçüncü bir oylama yapılırsa anlaşmaya arka çıkmaya hazırlandığını yazıyor.

May bugün düzenlenecek Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) toplantısında konuşacak.

Telegraph gazetesinin haberine göre, bu toplantıda May'e sonbahardan önce görevi bırakacağını açıklaması için baskı yapılacak. Karşılığında da partisinde anlaşmaya daha önce karşı çıkan isimlerin taraf değiştirebileceği söylenecek.

May'in bu konuşmada krizi çözecek yeni bir formülle gelmemesi halinde partisinden yeni istifalar olabileceği de öne sürülüyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e konuşan bir kaynak, 19 kişinin daha partiden istifa etmeyi düşündüğünü söylüyor.

AB geçen hafta İngiltere'nin Brexit'in 29 Mart'tan daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebine şartlı onay vermişti.

Mevcut koşullarda İngiltere AB'den, Brexit anlaşmasının bu hafta İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi halinde 22 Mayıs'ta ayrılacak.

Anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesi halinde ise yine mevcut koşullarda İngiltere'nin Brexit konusunda son karar tarihi 12 Nisan olacak.

İngiltere'nin AB'den daha uzun bir erteleme talep etmesi halinde ise birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi ve İngiltere'nin Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması gerekiyor.

İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay da 149 oy farkla reddetmişti.

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