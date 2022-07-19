İngiltere'de rekor: Ölü sayısı artabilir 0:00 / 0:00

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Met Office, sabah saatlerinde Charlwood'da 39.1C ile rekor sıcaklığın kaydedildiğini ancak ardından 12.50'de Heathrow'da 40.2 ile yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Bir önceki rekor 2019'da 38.7C ile Surrey'de kaydedilmişti.

İNGİLTERE'DEKİ AŞIRI SICAKLAR

Avrupa ülkeleri aşırı sıcaklarla mücadele ederken İngiltere'de bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.