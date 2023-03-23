İngiltere'de sebze kıtlığı enflasyonu yükseltti

BoE, fiyatların bu kadar hızlı yükselmesini durdurmak, borçlanmayı daha pahalı hale getirmek ve insanları daha az harcamaya teşvik etmeye çalıştığı için, Aralık 2021'den bu yana 10 kez faiz artırımına gitti.

Fiyatların zamanla nasıl değiştiğini ölçen enflasyonu hesaplamak için, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yüzlerce günlük ürünün fiyatlarını takip ediyor.