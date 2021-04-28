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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 vaka
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AA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 artarak 127 bin 480'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 166 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 411 bin 797'ye yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 33 milyon 959 bin 908'e ulaştı, bunlardan 13 milyon 581 bin 76'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 1634 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 227'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vakalar 5 binin, can kayıpları da 100'ün altına gerilemişti.

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