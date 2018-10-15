İngiltere'nin Plymouth kenti açıklarındaki tarihi Drake Adası, 6 milyon sterlin'e (7,8 milyon dolar) satışa çıkarıldı. 6 dönümlük adada İngiltere'yi Fransız ve İspanyol istilasına karşı korumak amacıyla 16'ncı yüzyılda inşa edilen bir kale, bir kışla, tüneller ve bir rıhtım bulunuyor.

Adanın adı buradan denize açılan İngiliz amiral Francis Drake'den geliyor. Geçmişte hapishane olarak kullanılan adada kilise ve macera sporları eğitim merkezi de bulunuyor. 1989'da macera sporları eğitim merkezi kapatılıyor. O tarihten beri kimsenin gitmediği adayı 1990'larda iş adamı ve Plymouth Argyle futbol kulübünün eski başkanı satın atmıştı.

Drake Adası'nın sahibinin oğlu, babasının adanın tekrar kullanıma açılmasını istediğini ve bunun için çalıştıklarını ifade etti.

Plymouth Belediyesi'nin geçen yıl adadaki yapıların turistik gezi amaçlı kullanılmasına izin vermişti öte yandan, Plymouth'un 600 metre açığındaki adanın lüks bir otel yapmak için inşaat izni var.

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