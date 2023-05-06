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İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın bugün gerçekleşecek taç giyme töreni için tüm hazırlıklar tamamlandı. Konuklar da törenin gerçekleşeceği Westminster Abbey Kilisesi’nde gelmeye başladı.

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  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    İngiltere Kralı 3. Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılacak taç giyme töreni için tüm hazırlıklar tamamlandı.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    İngiltere'deki tarihi günde bazı vatandaşların The Mall Caddesi ve tören güzergahına töreni izlemek için beklemeye başladığı görüldü.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Bazı vatandaşların ise iyi yerde törene tanıklık edebilmek için gece çadırlarda sabahladığı ifade edildi.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Törenin gerçekleşeceği Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılacak taç giyme töreni için konukların gelişi de başladı.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Törene davetli ünlü şarkıcı-söz yazarı Nick Cave de törenin gerçekleşeceği Westminster Abbey Kilisesi’nde yerini aldı.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Ünlü oyuncu Emma Thompson da Londra'daki Westminster Abbey'de Kral  Charles'ın taç giyme töreni için yerini alan ünlü konuklar arasındaydı.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Tören dolayısıyla kilise önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

    İngiliz polisinin ise monarşi karşıtı bir grubun lideri olan Graham Smith'i Kral Charles'ın taç giyme töreninden hemen önce gözaltına aldığı öne sürüldü. Resmi makamlardan resmi bir açıklama gelmezken, Twitter'da yayınlanan bir fotoğrafta Smith'in yerde bir grup polis memuru tarafından kuşatıldığı görülüyor.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    PROTESTOLAR DA DÜZENLENİYOR

    İngiltere'nin başkenti Londrada Trafalgar Meydanı'nda ise bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenliyor.

    Olası bir gerilim olmasına karşın bölgede polis ekipleri ekstra önlemler alıyor.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    ÖNCEKİ TÖRENE KIYASLA DEĞİŞİKLİKLER

    Kraliyet ailesinde bin yıldan eskiye dayanan taç giyme töreninde, Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıl önceki taç giyme törenine kıyasla bazı değişiklikle yaşanacak.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giyme törenine canlı yayınlanan ilk törendi. İngiltere'de ve dünya çapında milyonlarca kişi töreni canlı izlemişti. Kral Charles'ın taç giyme töreni de dünyanın dört bir yanında canlı izlenebilecek.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Ancak annesinin 3 saat süren töreninin aksine Kral Charles, töreni mümkün olduğunca kısa tutmak istediğini söyledi. Bu nedenle törenin daha kısa sürmesi bekleniyor.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Kraliçe Elizabeth, taç giyme töreninden sonra eşi Prens Philip ile Londra'da 8 kilometrelik bir rotayı dolaşmıştı.

    Kral Charles'ın ise eşi Camilla ile 2 kilometrelik bir yürüyüş yapması bekleniyor.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Kral 3. Charles'ın Westminster Katedrali'nde düzenlenecek taç giyme töreninde monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler de görev yapacak.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    TÜRKİYE'DEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KATILACAK

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Türkiye'yi temsilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'ndeki taç giyme törenine katılmak üzere İngiltere'de bulunuyor.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    Oktay, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine davetli konuk heyet başkanları onuruna dün Buckingham Sarayı'nda verdiği resepsiyona da iştirak etti.

    Oktay, Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen üst düzey davetliler onuruna Buckingham Sarayı'nda verdiği resepsiyonda çok sayıda devlet başkanıyla görüştü.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

    * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor
  • İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles'ın taç giyme töreni başlıyor

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