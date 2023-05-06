Tören dolayısıyla kilise önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İngiliz polisinin ise monarşi karşıtı bir grubun lideri olan Graham Smith'i Kral Charles'ın taç giyme töreninden hemen önce gözaltına aldığı öne sürüldü. Resmi makamlardan resmi bir açıklama gelmezken, Twitter'da yayınlanan bir fotoğrafta Smith'in yerde bir grup polis memuru tarafından kuşatıldığı görülüyor.