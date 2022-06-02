İngiltere'de tarihi kutlamadan renkli kareler

Kraliçe II. Elizabeth uçuşu izlemek üzere diğer kraliyet ailesi mensuplarıyla tekrar balkona çıktı. Kraliyet ailesi üyeleri arasında Galler Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de yer aldı.