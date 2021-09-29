İngiltere'de yakıt krizi: Askerler devrede! 0:00 / 0:00

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İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, ülkede ağır araç sürücülerinin sayısının yetersiz olması nedeniyle devam eden yakıt tedariki sorununun aşılabilmesi için İngiliz askerlerinin birkaç gün içerisinde sürücü olarak göreve başlayacağını bildirdi.

Kwarteng, İngiliz resmi yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin bazı bölgelerinde halkın benzin istasyonları önünde kuyruk oluşturmasının zor bir durum olduğunu, buna rağmen ülkede bir krizin bulunmadığını, durumun düzelmeye başladığını ifade etti.

İngiliz askerlerinin yakıt tedariki sorununu çözmek için tanker sürücüsü olarak ne zaman göreve başlayabileceğine ilişkin soru üzerine Kwarteng, "Sanırım insanlar, önümüzdeki birkaç gün içinde tanker filosu kullanan bazı askerleri görecekler." dedi.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, rafinerilerden benzin istasyonlarına yakıt nakliyesinin aksamaması nedeniyle geçen hafta sonundan bu yana ülkede benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar olduğu görülüyor.

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere'de hükümet, hafta başında, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıklamıştı.

KANSER HASTALARININ RANDEVULARI ERTELENDİ

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle oluşan akaryakıt tedarik sorununun, kanser hastalarının randevularının ertelemesine neden olduğu bildirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ülkedeki yakıt krizi nedeniyle başkent Londra'nın en büyük hastanelerinden University College Hastanesinde bu hafta randevularına gidecek olan çok sayıda kanser hastasına, "randevularının yeniden ayarlanması" gerektiği söylendi.

Bir hastane sözcüsü, "az sayıda" hastanın randevularının yeniden düzenlendiğini doğruladı ancak acil tedavi gerektiren hiçbir hastanın tedavisinin de ertelenmeyeceğini belirtti.

Sözcü, "Acil olmayan hasta taşıma sağlayıcımız tarafından hastanelerimize getirilecek hastalar için önümüzdeki birkaç gün içinde az sayıda ayakta tedavi randevusu düzenleyerek, mümkün olan yerlerde sanal randevular sunuyoruz." dedi.

"ACİLEN BİR ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR"

Jo's Cervical Cancer Trust kuruluşu yöneticisi Samantha Dixon da sorunun ciddi boyutta, endişe verici olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum ülke genelinde Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeline ek olarak, kanser hastaları ve aileleri üzerinde zaten zor bir zamanda ekstra stres yaratıyor. Kovid-19 nedeniyle kanser hizmetlerinde mevcut gecikme zaten yüksek ve ek gecikmelerin eklemesini göze alamayız. Hastaların ertelenmiş test ve tedavi beklentisiyle uğraşmak zorunda kalmaması için acilen bir çözüme ihtiyaç var. Zaten zor bir yılda, ihtiyaç duydukları son şey bu."

"NAKLİYE ARACI SÜRÜCÜSÜ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR"

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden oldu.

Uzmanlar, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla birlikte, nitelikli çalışanların ülkelerine dönme yönünde bir eğilim gösterdiğini belirtiyor.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılının başında 37 bin olan AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü aktif olarak hizmet verirken, bu sayı şu anda 24 bin 350'e gerilemiş durumda.

Uzmanlar, ülkede nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.