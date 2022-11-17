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İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratırken, İngiliz basını yıldız isim hakkında dikkat çeken bir makale yayınladı. 26 yaşındaki futbolcunun büyük bir çöküş yaşayabileceği belirtildi.

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  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli, geride kalan 14 haftada siyah-beyazlıların beklentilerini karşılayamadı.
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından çıkış yakalaması beklenen İngiliz orta saha, Güneş'in ilk maçları Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında da tat vermedi.
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Dele Alli'nin performansı siyah-beyazlı camiayı hayal kırıklığına uğratırken, İngiliz basınından World Football Index'te 26 yaşındaki futbolcu hakkında olumsuz bir makale yayınlandı. 
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Beşiktaş'ın sezon sonunda Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtilirken, İngiliz futbolcunun Everton'da da devam etmesinin zor olduğuna yer verildi.
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Dele Alli'nin Beşiktaş'ta şu ana kadar kendini gösteremediği ve bu nedenle Everton'ın yıldız isimle yolları ayırmayı düşündüğü ifade edildi.
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Dele Alli'nin Premier Lig seviyesinden gittikçe uzaklaştığına değinilen makalede, İngiliz milli oyuncunun bir alt lig olan Championship'e gidebileceği öne sürüldü.
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    DAVID BENTLEY ÖRNEĞİ

    Dele Alli'nin eski kulübü Tottenham'ın taraftarları da Dele Alli'nin geleceği konusunda endişeli... Makalede Tottenham'ın eski futbolcusu David Bentkey ile Dele Alli'nin kariyerleri arasındaki benzerliğe dikkat çekildi. 
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Büyük bir potansiyeli olan Bentley, sonrasında büyük bir çöküş yaşayarak 29 yaşında futbola veda etmek zorunda kalmıştı.
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    26 yaşındaki Dele Alli'nin de böyle devam ederse benzer bir sonla karşılaşacağından endişe ediliyor. 
  • İngiltere'den flaş Dele Alli yorumu: Sonu onun gibi olacak!

    Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol kaydetti. 

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