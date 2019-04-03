İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela Kurucu Meclisi'nin kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Rus askerlerinin Venezuela'ya gelişini eleştiren Hunt, Venezuela'nın Rus askerleri yerine, serbest ve adil bir başkanlık seçimine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Venezuela'da Kurucu Meclis, Başkan Maikel Moreno'nun Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı. Olağanüstü oturumda Guaido'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi yüzünden başlatılan yasal süreç için dokunulmazlığının kaldırılması talebi vekillerin tümünün verdiği destekle kabul edildi.