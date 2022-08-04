HABERTURK.COM

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde1,75'e çıkardı ve son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaptı. Ayrıca, politika faizi 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Beklentilere paralel olarak alınan karar bire karşı 8 oyla çıktı. Enflasyon beklentisini de artıran BoE yıl sonunda tüketici enflasyon tahminini yüzde 13,2 olarak revize etti. İngiltere'de son verilere göre enflasyon yüzde 9,4 ile son 40 yılın zirvesinde bulunuyor.

Haziran toplantısında büyüme projeksiyonunu aşağı çeken banka, bu toplantıda ise 4. çeyrekte resesyona işaret etti.

Bankanın karar metninde resesyon vurgusu dikkat çekerken İngiltere ekonomisinin 4. çeyrekte resesyona girmesini ve resesyonun beş çeyrek sürmesini öngördü.