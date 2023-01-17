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İngiltere Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya desteği "stratejik mukavemet" olarak tanımladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, ABD'de katıldığı bir etkinlikte Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer kazanması için her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ukrayna'nın yanında durmak için stratejik bir mukavemetimiz olacak" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya desteği
AA

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'ya karşı savaşı zaferle sonuçlanana kadar Ukrayna ordusuna destek vermekte kararlı olduklarını söylerken, bu kararlılığı "stratejik mukavemet" olarak niteledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cleverly, düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (CSIS) Ukrayna-Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın seyrine göre askeri yardımları şekillendirdiklerini belirten Cleverly, "Bu aşamada doğuda ve güneyde (Rus ordusunu) çok güçlü bir şekilde püskürtmek için bizim ve ABD’nin sağladığı zırhlı araçlar dahil NATO standartlarına sahip ağır ekipman, tank, top sistemlerine ihtiyaç olduğunu fark ettik." diye konuştu.

Cleverly, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve savaşı izleyen herkese, zafer kazanana dek Ukrayna’yı desteklemekte kararlı oldukları mesajını verdiklerini dile getirdi.

Rus liderin bu kararlılığı bir an önce fark etmesi ve savaşı sonlandırıp müzakere masasına oturmasının kendi askerlerinin hayatlarını korumak açısından önemli olduğuna işaret eden İngiliz Bakan, şöyle devam etti:

"Putin'in anlaması gereken şey, bu iş bitene kadar onların (Ukrayna'nın) yanında durmak için stratejik bir mukavemetimiz olacak. Eğer bu mukavemeti gösteremezsek, dünyaya ve dünyadaki potansiyel saldırganlara ‘bizden biraz daha uzun dayanabilirlerse muzaffer olacakları’ mesajını vermiş olacağız. Bu da dünyayı çok daha tehlikeli bir hale getirecek."

"BU SAVAŞI BAŞARILI VE BARIŞÇIL BİR SONUCA VARDIRMAK İSTİYORUZ"

Moderatörün, Rusya-Ukrayna savaşının bir yılının dolmak üzere olduğunu hatırlatarak savaşın yakında düşük yoğunluklu bir çatışmaya dönüşmesinden endişelenip endişelenmediğini sorması üzerine Cleverly, bu savaşın aslında 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ile başladığını ve bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi.

Cleverly, "Bu savaşı başarılı ve barışçıl bir sonuca vardırmak istiyoruz. Eğer doğru şekilde yapmazsanız bitmez ve bize geri döner. Daha fazla insanın hayatına ve daha fazla paraya mal olur, sürüp gider ve bu kimsenin menfaatine değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya destek verme konusundaki kararlılıklarının arkasında sadece Ukrayna’nın menfaatinin olmadığını ifade eden İngiliz Bakan, "Burada dünyayı daha sakin, tahmin edilebilir ve istikrarlı kılmak üzere kendi menfaatimizden de büyük bir parça var." değerlendirmesinde bulundu.

Cleverly, öte yandan, Putin’in sıklıkla Rus ordusunun sabrına ve dayanıklılığına vurgu yaparak aslında savaşı uzun sürecek bir yıpratma savaşına dönüştürmek istediğini iddia etti.

Ukrayna’nın doğal bir NATO üyesi gibi muamele gördüğüne ilişkin bir soruya oldukça temkinli yaklaşan Cleverly, NATO’nun tamamen bir savunma örgütü olduğunu ve Rus tehdidine karşı kurulmuş olan ittifakın asli görevinin kendi üyelerini savunmak olduğunu dile getirdi.

Cleverly, "Bu savaşın küresel bir etkisi var ama sonuçta ikili bir çatışma. Bence Putin, bunun bir şekilde Rusya ile NATO arasında bir güç testi olduğunu ima edilmesinden başka bir şey istemez. Ama esasında bu, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıdır ve bedel ödeyen taraf olmayı hak ediyor." diye konuştu.

Fotoğraf: AA

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