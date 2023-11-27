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RESMİ DOĞUM GÜNÜ TÖRENLERİNE TÜM DÜNYA DAVETLİDİR İngiltere hükümdarlarının yılda iki kez doğum günü kutlamalarının nedeni ise bir de resmi doğum günleri olmasıdır. Resmi doğum günü kutlamalarına tüm dünya davetlidir. On binlerce insanın katıldığı törende askeri geçit töreni, top atışları ve türlü eğlenceler düzenlenir.

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İNGİLTERE'NİN İKLİMİNDEN DOLAYI AÇIK HAVADA KUTLAMALAR TERCİH EDİLİYOR Bu resmi doğum günü kutlaması Trooping the Colour veya Kralın Doğum Günü Geçit Töreni olarak isimlendirilir. İngiltere hükümdarlarının yılda iki kez doğum günü kutlamalarının nedeni ise birçok unsura dayanıyor. İlk unsurlardan biri İngiltere'nin iklimi genellikle yağışlı olduğu için hükümdarlar Haziran ayında açık havada yeniden kutlama yapmak istiyor.

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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN GÜCÜNÜ SİMGELİYOR Resmi doğum günü kutlama töreninin kökeni ise 1727-1760 yılları arasında hüküm süren Kral II. George dönemine dayanıyor. Kral II. George, doğum gününü yılda iki kez kutlayan iik hükümdardır ve asıl doğum günü olan 9 Kasım 1683 tarihini daha güneşli bir hava olan Haziran ayında kutlamak istemiştir. Tarihsel süreçte bu kutlamalar İngiliz kraliyet ailesinin gücünü yansıtan bir simge haline dönüştü. Kaynak: History Hit

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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