FA Cup çeyrek final karşılaşmasında Manchester City, Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. Elemelerde Salford City, Leyton Orient ve Plymouth'u eleyen Guardiola'nın öğrencileri Bournemouth engelini aşarak yarı finale yükselmek istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın kadro tercihleri merak ediliyor. Peki, Bournemouth- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...